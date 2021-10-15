Родственника экс-главы минздрава Киргизии подозревают в подкупе чиновников
Бишкек, 15 октября, 2021, 14:04 — ИА Регнум. Киргизские спецслужбы задержали родственника бывшего министра здравоохранения Киргизии по подозрению в коррупции. Об этом сообщили в госкомитете нацбезопасности сегодня, 15 октября.
Иван Шилов ИА REGNUM
Киргизия
По версии следствия, он лоббировал интересы фармацевтических компаний, подкупая чиновников минздрава.
В ГКНБ утверждают, что подозреваемый передавал должностным лицам «вознаграждение» для ускорения регистрации и перерегистрации медицинских препаратов в департаменте лекарственного обеспечения.
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