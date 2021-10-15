Бишкек, 15 октября, 2021, 14:04 — ИА Регнум. Киргизские спецслужбы задержали родственника бывшего министра здравоохранения Киргизии по подозрению в коррупции. Об этом сообщили в госкомитете нацбезопасности сегодня, 15 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

По версии следствия, он лоббировал интересы фармацевтических компаний, подкупая чиновников минздрава.

В ГКНБ утверждают, что подозреваемый передавал должностным лицам «вознаграждение» для ускорения регистрации и перерегистрации медицинских препаратов в департаменте лекарственного обеспечения.

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