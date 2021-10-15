Архангельск, 15 октября, 2021, 14:04 — ИА Регнум. За последние сутки в Архангельской области коронавирус выявили у 346 человек. Последний раз такой высокий показатель был зафиксирован в декабре 2020 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе, среди новых заболевших: 102 архангелогородца, 39 северодвинцев, 32 жителя Котласа, 20 жителей Коряжмы. По 16 случаев зарегистрировано в Шенкурском и Онежском районах, по 13 — в Вельском и Холмогорском районах, 12 — в Новодвинске, 11 — в Вилегодском округе, десять — в Няндомском. Случаи заболевания также зафиксированы в Красноборском, Пинежском, Мезенском и других районах области.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявили 32 196 заболевших ковидом, скончались 999 пациентов.