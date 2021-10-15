София, 15 октября, 2021, 14:03 — ИА Регнум. Крупнейшая болгарская газораспределительная компания «Булгаргаз» («БГ») объявила о намерении полностью обеспечить потребности страны в голубом топливе в зимний период 2021 — 2022 годов. Об этом 15 октября со ссылкой на руководство «БГ» сообщает Радио Болгария.

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Как отметил исполнительный директор компании Николай Павлов, в настоящее время официальная София успешно реализовала проект по закачке соответствующих углеводородов в подземные хранилища.

«Ни о какой нехватке топлива в данном контексте не может быть и речи, — резюмировал, в частности, он. — Мы выполняем взятые на себя обязательства и резервируем даже большие по сравнению с прошлым годом объемы носителей». В то же время Н. Павлов не исключил очередного роста цен на газ в Болгарии.

«Это обусловлено общеевропейскими тенденциями», — подчеркнул он.

Напомним, ранее независимые эксперты выразили сомнения в стабильности работы ГТС Болгарии в новом отопительном сезоне. При этом Евросоюз отказался выделять дополнительные средства для стабилизации энергетического рынка страны.