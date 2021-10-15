Грозный, 15 октября, 2021, 14:03 — ИА Регнум. В Чечне за последние сутки скончались от осложнений после СOVID-19 десять человек. Такого показателя смертности в регионе не фиксировалось уже более месяца, с тех пор как 8 сентября суточная смертность от ковид составила 14 человек. Всего в регионе скончались от опасной инфекции 658 человек, сообщили 15 октября в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За прошедшие сутки в Чечне также вырос показатель прироста численности новых больных — он составил 75 человек, а общее число носителей коронавируса достигло 23 678 человек. Из них сумел справиться с болезнью 22 151 пациент. Выписаны за последние сутки в связи с выздоровлением 86 жителей региона.

Напомним, с 11 октября в Чечне ввели обязательные QR-коды для входа в организации и общественные места с массовым пребыванием людей.