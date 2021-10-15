Воронеж, 15 октября, 2021, 14:03 — ИА Регнум. Аккаунт правительства Воронежской области появился в соцсети TikTok, сообщает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Соцсети

Власти региона зарегистрировали новую страницу в соцсети в рамках «расширения каналов общения с разными аудиториями».

«Аудитория TikTok в Воронежской области, по экспертным оценкам, составляет 650−700 тысяч человек. И это и молодежь, и люди в зрелом возрасте. Нам важно рассказывать им об улучшениях в жизни региона, причем на «языке» этой соцсети: компактно, познавательно, где-то даже с юмором и доброй иронией. А главное, получить еще одну площадку для обратной связи с населением. Пользователи регулярно сообщают о проблемах или предложениях, а власти на них реагируют», — прокомментировали в пресс-службе правительства.

Соцсеть предназначена для публикации коротких видеороликов. Пока в аккаунте всего одно видео — виды Воронежа под музыку победителей конкурса «Евровидение» 2021 года, группы Måneskin, с призывом подписываться на страницу.