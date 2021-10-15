Нижний Новгород, 15 октября, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Жители Нижегородской области стали гораздо чаще вакцинироваться от коронавирусной инфекции из-за того, что региональные власти вводят новые ковидные ограничения.

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По данным нижегородского министерства здравоохранения за последнюю неделю спрос на прививку от COVID-19 в регионе вырос на 203,4%.

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ИА REGNUM напоминает, что минздрав Нижегородской области планирует до ноября вакцинировать около 2 млн жителей региона для стабилизации ситуации с коронавирусом.

Отметим, что в общей сложности получили прививку уже около 1 млн 73 тысяч нижегородцев, в том числе обоими компонентами вакцины — более 1 млн 3 тысяч.

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