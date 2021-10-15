Рязань, 15 октября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса свой отпуск прервал губернатор Рязанской области Николай Любимов.

(сс) Максим Шанин Здание правительства Рязанской области

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Глава региона 15 октября проведёт заседание штаба по противодействию распространения COVID-19. Возможно, будут рассмотрены вопросы об ужесточении противоэпидемических мер, сообщает издательство «Пресса».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября в Рязанской области впервые зарегистрировано 175 новых случаев заражения коронавирусом.