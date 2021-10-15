Омск, , 14:01 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу 15 октября побывал с рабочей поездкой в Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Сергей Шойгу Mil.ru

В регионе Шойгу в сопровождении омского губернатора Александра Буркова проверил условия обучения воспитанников Омского кадетского военного корпуса.

Как напомнили в облправительстве, 1 сентября 2021 года открылся новый комплекс зданий училища, занимающий площадь 14,8 га. Классы оснащены современным оборудованием. Воспитанники проживают в кубриках секционного типа с двумя жилыми комнатами, гардеробной, отдельными душевыми и туалетными комнатами. Действует многофункциональный интерактивный комплекс воздушно-десантной подготовки. Его продемонстрировали Сергею Шойгу.

Министр обороны РФ поручил до конца года оснастить интерактивными виртуальными тренажёрами десантирования все десантные учебные заведения.

На базе Омского кадетского военного корпуса Шойгу провёл совещание. Оно было посвящено вопросам развития ВДВ, обеспечения войск Центрального военного округа новыми вооружениями, реализации инфраструктурных проектов в Сибири. Также обсуждались и другие вопросы.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа 2021 года Омскую область посетила заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко.

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