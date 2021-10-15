Элиста, 15 октября, 2021, 14:01 — ИА Регнум. План по вакцинации от COVID-19 в Калмыкии выполнен более чем на 45%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве 15 октября.

Https://pixabay.com Стоп ковид

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В настоящее время первым компонентом антиковидной вакцины привиты 78 тыс. 952 человека. Вторую дозу препарата, завершив участие в прививочной кампании, получили 74 тыс. 484 жителя Калмыкии.

Всего в Калмыкии предполагается привить 164 тыс. 259 человек.