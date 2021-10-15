Лима, , 14:00 — REGNUM Прогрессивное движение «Nuevo Peru» и экологический «Широкий фронт» призвали к единству перед лицом разногласий между правительством Педро Кастильо и партией, от которой он был кандидатом, «Perú Libre». Об этом пишет Prensa Latina.

Перу Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Обе силы отметили, что перспективой единства должна стать реализация структурных изменений, обещанных Кастильо в ходе избирательной кампании, которая привела его к президентству.

Генеральный секретарь совместной правящей партии «Nuevo Peru» Альваро Кампана выразил сожаление по поводу решения «Perú Libre» отказать в вотуме доверия законодателей новому кабинету министров, сформированному восемь дней назад под председательством Мирты Васкес, с целью разрядки и достижения согласия перед лицом наступления правых сил.

«Нам необходимо единство для продвижения структурных изменений, которых требует страна. Время пришло, нет места для расчетов и самоуверенной логики», — добавил Кампана и выразил надежду, что решение правящей партии будет пересмотрено.

Со своей стороны, Широкий фронт в своем коммюнике защитил результаты народного голосования за Кастильо и повторил, что президенту поручено внести изменения в неолиберальную экономическую модель, которая привела к углублению неравенства и коррупции.