Бишкек, 15 октября, 2021, 14:00 — ИА Регнум. В Чуйской области Киргизии запущена малая ГЭС. Присутствовавший при вводе в эксплуатацию президент Садыр Жапаров призвал инвесторов вкладывать средства в развитие энергетики страны, — сообщает 14 октября пресс-служба главы государства.

Пресс-служба президента Киргизии Сокулукская ГЭС-2 в Киргизии

Садыр Жапаров подчеркнул, что «Сокулукская ГЭС-2 построена, силами частных инвесторов, без привлечения бюджетных и донорских средств».

Установленная мощность Сокулукской ГЭС-2 составляет 2,4 МВт, со среднегодовым объемом выработки электроэнергии — в объеме 11 895 756 кВтч. предполагается, что выработка электроэнергии «позволит увеличить генерацию в Чуйской области, снизить потери в сетях, что повысит надежность и стабильность электроснабжения потребителей».