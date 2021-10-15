Джакарта, 15 октября, 2021, 13:59 — ИА Регнум. Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно пригласил ряд послов стран Европейского союза обсудить сотрудничество в сфере туризма, сообщает Antara.

Pixel2013 Туризм

«Для нас большая честь встретиться с послами стран Европейского союза», — заявил министр.

Стороны обсудили развитие туризма, открытие международных рейсов на Бали, правила въезда дипломатов и иностранных гостей, поездки для детей до 12 лет, применение приложения PeduliLindung.

Министр туризма и креативной экономики Индонезии намерен увеличить стоимость экспорта продуктов креативной экономики до 16,83 трлн индонезийских рупий в 2022 году, особенно потому, что Индонезия занимает третье место в мире по креативной экономике после США и Южной Кореи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезию продолжают поступать поставки вакцины против коронавируса из разных стран.