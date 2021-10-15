Екатеринбург, 15 октября, 2021, 14:02 — ИА Регнум. В Свердловской области за девять месяцев 2021 года более половины всех преступлений составило хищение чужого имущества. Из них 67,3% приходится на кражи, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Кража

Всего зафиксировано 40 981 преступление. Это на 7,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года. В результате преступлений погибли 580 человек. Здоровью 747 граждан причинён тяжкий вред.

По статистике, за прошедший период (январь-сентябрь) наибольшее число преступлений было совершено в городах. Их число составляет 36 509, или 89,1%.