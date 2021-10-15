Ньон, Швейцария, 15 октября, 2021, 13:57 — ИА Регнум. Трактовку определения положения «вне игры» планирует улучшить Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом 15 октября сообщил председатель судейского комитета организации Роберто Розетти.

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«Позиция УЕФА заключается в том, что есть способы улучшить формулировку, чтобы привести ее в соответствие с целями правил о положении «вне игры», — сказал Розетти.

Поводом для обсуждения этого вопроса стал эпизод во время финального матча Лиги наций между сборными Франции и Испании. На 80-й минуте французский нападающий Килиан Мбаппе забил победный гол, находясь в офсайде.

Тем не менее, по словам Розетти, главный арбитр матча Энтони Тейлор принял правильное решение засчитать гол, «основываясь на существующих правилах и их официальной интерпретации».

Напомним, 10 октября сборная Франции победила сборную Испании в финале Лиги наций со счётом 2:1.