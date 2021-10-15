Чита, 15 октября, 2021, 13:56 — ИА Регнум. В Забайкальском крае следователи регионального СУ СК РФ выясняют все обстоятельства, при которых вечером 14 октября 2021 года в поселке КСК Читы была убита 14-летняя девушка. По данным пресс-службы надзорного ведомства, найденные на месте происшествия следы и предметы помогли правоохранителям в тот же вечер задержать пятнадцатилетнего подростка — местного жителя.

niekverlaan Убийство

При допросе с участием законного представителя, педагога, также адвоката подозреваемый признался в совершении преступления. Показания подростка проверены следователями на месте совершения преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии перед судом предстанет 32-летний житель Бичурского района по обвинению в убийстве несовершеннолетнего. По данным следствия, в ноябре 2020 года пьяный мужчина пришёл в дом матери сожительницы в селе Малый Куналей и избил её. 17-летний сын женщины пытался защитить её, однако обвиняемый ударил его ножом, в результате чего он скончался на месте.

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