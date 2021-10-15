Москва, , 13:56 — REGNUM Россия имеет превосходство над странами Запада. Об этом 15 октября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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Причем превосходство России заключается не только в военной, но и в гражданской сфере, в частности в системе управления государственными институтами.

«Сегодняшние западные элиты не способны дать ответы на вызовы и обеспечить нормальный уровень жизни граждан. На этом фоне у нас много внутренних проблем, рост цен, инфляция, но мы выглядим спокойно и уверенно в этой ситуации, и есть уверенность, что мы уверенно пройдем этот период мировой турбулентности», — сказал Коротченко.

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