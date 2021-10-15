Ярославль, 15 октября, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев планирует в ближайшее воскресенье отправится на хоккей. Об этом он рассказал журналистам после своего представления в правительстве области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ХК «Локомотив» Арена-2000

Новый глава региона увидит международный матч. 17 октября ярославский «Локомотив» сыграет с командой из Китая «Куньлунь Ред Стар». Китайская команда занимает предпоследнее место в лиге, и у нового врио губернатора есть шанс увидеть победу ярославцев.