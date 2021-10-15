Берлин, 15 октября, 2021, 13:51 — ИА Регнум. На сегодняшний день газохранилища в Германии заполнены на 75%. Этого объёма хватит для того, чтобы обеспечить население газом в должном объёме. Об этом на пресс-конференции 15 октября заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.

Gerry Dincher Хранилище газа

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Он напомним, что аналогичный уровень был в 2015/2016 годах, в то время страна спокойно пережила зиму.

«Газохранилища заполнены на 75%. Это больше, чем в 2015 году, когда они были менее заполнены, но, несмотря на это, удалось в любое время обеспечить снабжение», — подчеркнул глава федерального ведомства.

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«Это означает, что мы в состоянии обеспечить граждан и промышленность необходимыми объёмами природного газа», — добавил Альтмайер.

Как сообщало ИА REGNUM, три недели назад газовые хранилища в Германии были заполнены на 64,6%. Представитель минэкономики ФРГ Беате Барон заявил, что ФРГ хватает газа, спрос на энергоносители «полностью удовлетворяется».