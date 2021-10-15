Рязань, 15 октября, 2021, 13:54 — ИА Регнум. В Рязанской области 15 октября впервые выявлены 175 новых носителей коронавируса — на семь больше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона. Выписаны после лечения 112 человек, скончались восемь пациентов.

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,39%. Всего в Рязанской области подтверждено 44 618 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 41 068 человек.

По данным федерального оперштаба, в летальной статистике 1 243 записи.