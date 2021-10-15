София, , 13:49 — REGNUM Представители ряда профсоюзных организаций Болгарии попытались воспрепятствовать выступлению зампредседателя Европейской комиссии по вопросам экологии и энергетики Франса Тиммерманса на экономическом форуме в Софии. Об этом 15 октября сообщило Болгарское радио.

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По свидетельствам очевидцев, группа демонстрантов сначала блокировала здание Конференц-холла в центре болгарской столицы, а затем встретила автомобиль Ф. Тиммерманса с зажженными факелами и свечами.

Митингующие скандировали лозунги: «Нет — закрытию угольных шахт!» и «ТЭС — наше будущее». По некоторым данным, впоследствии активисты устроили пикет под несколькими правительственными зданиями в центре болгарской столицы.

«Еврокомиссия настаивает на закрытии угольных предприятий Болгарии, мотивируя это заботой об окружающей среде региона, — констатировала профсоюзный лидер Ваня Григорова. — Но кто позаботится о тысячах работников нашей энергетической сферы, которые остались или в ближайшее время останутся без работы и средств к существованию?».

Напомним, Ф. Тиммерманс является последовательным сторонником так называемой «зеленой энергетики» в странах ЕС. В ходе своего рабочего визита в Болгарию он планирует ознакомиться с планом официальной Софии по развитию «альтернативных» энергетических проектов.