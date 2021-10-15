Москва, 15 октября, 2021, 13:54 — ИА Регнум. Евросоюз перестал быть островком благополучия в мире. Об этом 15 октября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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«Нестабильность, хаос, безнадежность. Раньше мы смотрели на Запад, как на оазис благополучия. Где четко работают экономические и политические институты. Где комфортно и классно жить», — сказал Коротченко.

Однако сейчас этот стереотип о Евросоюзе уже разрушен. Все хваленое благополучие стран Запада исчезло в одночасье, показав несостоятельность их политических элит.

«Отапливаться нечем и идут абсолютно безумные советы — меньше кушать, меньше обогреваться, замерзать назло Владимиру Путину и Кремлю. Политические элиты Европы не способны ответить на текущий кризис. Поэтому всё это будет продолжаться и продолжаться в нехорошую сторону», — сказал Коротченко.