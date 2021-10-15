Трех жителей Уфы обвинили в мошенничестве при строительстве жилых домов
Уфа, 15 октября, 2021, 13:51 — ИА Регнум. Трех мужчин обвинили в создании фирмы на подставных лиц и мошенничестве при строительстве жилых домов в Башкирии. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
По версии следствия, два фигуранта уголовного дела решили создать номинальную фирму для хищения денег у граждан. Следователи считают, что в августе 2015 года они предоставили в налоговый орган документы, на основании которых было зарегистрировано ООО «УК Регион», директором которого в последующем было назначена подставное лицо.
В материалах уголовного дела указано, что с июля 2016 года по сентябрь 2017 года фигуранты уголовного дела заключили с пятью гражданами договоры на возведение индивидуальных жилых домов на земельных участках, которые расположены около деревни Базилевка Калининского района г. Уфы.
«Свои обязательства они не исполнили, внесенные в кассу деньги похитили и распорядились ими по своему усмотрению, причинив имущественный ущерб на сумму свыше 8 млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. Обвиняемые в возрасте от 35-и до 47-и лет свою вину не признали и ущерб не возместили.
Стражи порядка арестовали принадлежащие им автомобили и шесть земельных участков на общую сумму свыше 4,5 млн рублей.
Отмечается, что в ближайшее время материалы дела будут переданы в суд, где будет рассмотрено по существу.