Уфа, 15 октября, 2021, 13:51 — ИА Регнум. Трех мужчин обвинили в создании фирмы на подставных лиц и мошенничестве при строительстве жилых домов в Башкирии. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

[Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Марк Захаров. 1976. СССР Мошенники

По версии следствия, два фигуранта уголовного дела решили создать номинальную фирму для хищения денег у граждан. Следователи считают, что в августе 2015 года они предоставили в налоговый орган документы, на основании которых было зарегистрировано ООО «УК Регион», директором которого в последующем было назначена подставное лицо.

В материалах уголовного дела указано, что с июля 2016 года по сентябрь 2017 года фигуранты уголовного дела заключили с пятью гражданами договоры на возведение индивидуальных жилых домов на земельных участках, которые расположены около деревни Базилевка Калининского района г. Уфы.

«Свои обязательства они не исполнили, внесенные в кассу деньги похитили и распорядились ими по своему усмотрению, причинив имущественный ущерб на сумму свыше 8 млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Обвиняемые в возрасте от 35-и до 47-и лет свою вину не признали и ущерб не возместили.

Стражи порядка арестовали принадлежащие им автомобили и шесть земельных участков на общую сумму свыше 4,5 млн рублей.

Отмечается, что в ближайшее время материалы дела будут переданы в суд, где будет рассмотрено по существу.