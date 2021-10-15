Элиста, 15 октября, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Активисты Ообщероссийского народного фронта в Калмыкии выявили ненадлежащее состояние наружных сетей отопления в Элисте. Об этом сообщает пресс-служба ОНФ 15 октября.

Onf.ru Наружные системы отопления в Элисте

В ходе инспекции выяснилось, что почти 200 погонных метров труб теплосетей в одном из микрорайонов Элисты лишены нормальной изоляции. Жильцы многоквартирных домов уверены, что в таком состоянии теплотрасса обогревает ещё и улицу. Восстановить изоляцию ресурсоснабжающая компания обещает в течение ближайшего времени.

«В Элисте отопительный сезон начался ещё неделю назад, но, как показала проверка, не все надземные трубы в городе находятся в нормативном состоянии. Мы понимаем, что потери тепловой энергии могут привести к росту коммунальных платежей и увеличению тарифов, поэтому будем добиваться устранения всех нарушений», — отметил руководитель регионального исполкома ОНФ Баатр Мергульчиев.