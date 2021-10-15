Казань, 15 октября, 2021, 13:50 — ИА Регнум. В Татарии установлен еще один рекорд — на этот раз по количеству привитых от COVID-19 за прошедшие сутки. Об этом 15 октября заявил замминистра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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«На сегодняшний день мы имеем рекордный прирост по количеству — 24 010 вакцинировано за последние сутки. Всего выполнено 1 195 882 вакцины первым компонентом», — цитирует спикера «Татар-информ».

Всего в республике организовано 170 пунктов вакцинации. По словам представителя регионального минздрава, в наличии имеется более 574 тыс. доз вакцин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии установлен новый рекорд по числу заражений коронавирусной инфекцией за сутки с начала пандемии — 110. Таким образом, всего в республике по состоянию на 15 октября зарегистрировано 28 349 случаев инфицирования коронавирусом.

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