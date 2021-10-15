Москва, 15 октября, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Министерство культуры РФ второй год подряд отменят проведение культурного форума в Санкт-Петербурге из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом 15 октября сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мероприятия.

Дарья Драй, ИА REGNUM Культурные инициативы

Напомним, Санкт-Петербургский международной культурный форум должен был состояться в Северной столице 9-й раз и пройти с 11 по 13 ноября 2021 года. Но, как и в 2020 году, из-за ухудшения эпидемиологической ситуации его проведение было решено отменить.

«Международный культурный форум отменен в целях недопущения рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Такое решение было принято после серии консультаций с Роспотребнадзором, Правительством Российской Федерации, Правительством Санкт-Петербурга и профессиональным сообществом», — говорится в сообщении.

Отметим, в этом году главной темой форума должна была стать тема «Культурные коды новой реальности». В рамках дискуссионных площадок планировалось обсудить успешные культурные проекты и инициативы, а также опыт цифровизации культурных учреждений, которые были реализованы в условиях преодоления трудностей пандемии.

«Проделана колоссальная работа, и мы благодарим всех, кто принимал участие в подготовке данного мероприятия. Однако безопасность участников и гостей Форума является для нас безусловным приоритетом», — заявила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.