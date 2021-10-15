Джакарта, , 13:43 — REGNUM В Индонезию продолжают поступать поставки вакцины против коронавируса из разных стран, сообщает Kompas.

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За последние два дня Индонезия получила более миллиона доз вакцины против коронавируса.

По данным правительства, 13 октября в Индонезию доставили 688 800 доз вакцины AstraZeneca, затем 14 октября Индонезия получила 601 380 доз вакцины Pfizer и 672 600 доз вакцины AstraZeneca.

От властей Франции Индонезия получила 3 852 340 доз вакцины против коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19 в Индонезии за сутки выявили 915 случаев заражения коронавирусом.

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