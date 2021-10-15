Иркутск, 15 октября, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Более 30% населения Иркутской области привито от гриппа. Об этом сегодня, 15 октября, сообщил министр здравоохранения региона Яков Сандаков. Его слова цитирует пресс-служба профильного ведомства.

Gripptips.ru Грипп

«Менее чем за два месяца прививочной кампании иммунизацию от гриппа прошли более 440 тыс жителей Приангарья, это 31%. В текущем эпидемическом сезоне запланировано привить 60% населения региона», — пояснил чиновник.

Всего в Иркутскую область поступило более 725 тысяч доз вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Иркутской области отмечается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. С 13 по 19 сентября в Приангарье было зарегистрировано 22 995 случаев заболевания ОРВИ, причём 63% заболевших составляют дети до 14 лет. По итогам вакцинальной кампании в прошлом году от гриппа привили 60,9% населения.

Читайте также: В Иркутской области отмечен рост заболеваемости ОРВИ у детей