Ярославль, , 13:41 — REGNUM Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев не будет спешить с кадровыми решениями. Об этом он рассказал на брифинге журналистам, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Михаил Евраев Yarregion.ru

«Кадровые перестановки — это вопрос всегда очень непростой. У меня нет такого желания — прийти и делать кадровые перестановки. Я хочу со всеми переговорить, посмотреть что сделано, какие результаты, что предполагается и потом уже принимать спокойные, взвешенные решения. Никакой спешки здесь быть не может», — подчеркнул глава региона.

Врио губернатора отметил, что сейчас идёт работа над бюджетом, в которую необходимо включаться.

«Скоро будет первое чтение, потом через месяц второе чтение. Надо посмотреть, как Ярославская область туда включена. В целом посмотреть, чтобы был сбалансированный бюджет самой области, чтобы выполнялись все социальные обязательства. Хотелось бы, конечно, реализовать ряд инвестиционных проектов, закрыть какие-то старые проблемы, которые назрели. Но, опять таки, это всё зависит от людей, потому что мне хотелось бы опираться на то, что подскажут сами жители Ярославской области», — пояснил чиновник.

Ранее Михаил Евраев заявил, что в своей работе планирует опираться и на местных профессионалов.

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