Тюмень, 15 октября, 2021, 13:38 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлено 285 случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 октября сообщает региональный оперативный штаб.

Minzdrav-irkutsk.ru Коронавирус

Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 280 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 15 октября 2021 года коронавирусом заразился 65 661 человек, выздоровели 56 378 человек. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», с начала пандемии на 15 октября в регионе скончались 2092 пациентов с COVID-19 (на 15 человек больше, чем днём ранее).