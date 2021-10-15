Оренбург, 15 октября, 2021, 13:38 — ИА Регнум. В Оренбургской области выявили 391 новый случай заражения коронавирусом, сообщает 15 октября оперштаб по борьбе с COVID-19. Суточный показатель продолжает расти. Днем ранее фиксировали 387 заражений.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С конца марта 2020 года в регионе число выявленных носителей коронавируса достигло 82 902. На 100 тыс. населения приходится 4229,86 факта заболевания.

Выздоровели 71 207 оренбуржцев. От COVID-19 скончались 2244 человека. За последние сутки зарегистрировано 20 летальных исходов.

Роспотребнадзор в связи с ростом заболеваемости подчёркивает важность соблюдения простых, но эффективных мер профилактики: использование защитной маски и антисептика в местах массового скопления людей, общественном транспорте, на парковках, в лифте; мытьё рук. Население призывают сделать прививки.