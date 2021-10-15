Майкоп, 15 октября, 2021, 13:34 — ИА Регнум. В Адыгее растет заболеваемость COVID-19. За прошедшие сутки были подтверждены тесты на коронавирус у 63 жителей республики, сообщили 15 октября в федеральном оперативном штабе. Такой уровень заболеваемости был зафиксирован в регионе в январе 2021 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За все время пандемии в Адыгее стали носителями коронавирусной инфекции 20 438 человек, из них выздоровели 18 150 пациентов. Смертность от COVID-19 составила 487 человек.

В настоящее время в регионе находится на лечении от COVID-19 1801 человек. За прошедшие сутки выписаны в связи с выздоровлением 27 пациентов. Умерли пять человек.

Как сообщало ИА REGNUM, массовая вспышка коронавируса зафиксирована в Дукмасовском сельском поселении Шовгеновского района Адыгеи. Число заболевших составило 48 человек.