Токио, 15 октября, 2021, 13:35 — ИА Регнум. Компания Subaru представит на авторынке Австралии универсал WRX нового поколения. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Subaru Subaru WRX Sportwagon

Модель получит в Австралии название WRX Sportwagon. Технические характеристики универсала будут похожи на седан WRX пятого поколения.

Под капотом новинки будет стоять 2,4-литровый двигатель Boxer с турбонаддувом мощностью 275 л. с. и 350 Нм крутящего момента.

В качестве трансмиссии будет устанавливаться 6-ступенчатая механическая коробка передач или клиноцепной вариатор.

Экстерьер универсала будет мало отличаться от седана. Пятидверная модель только будет лишена кросс-обвеса из неокрашенного пластика, который на седане исполняет функцию защиты колесных арок и порогов.

На австралийском авторынке новинка появится весной следующего года.

Напомним, в середине сентября 2021 года Subaru представила седан WRX пятого поколения, который базируется на той же платформе, что и универсал Outback и кроссовер Forester.

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