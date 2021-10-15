Москва, , 13:31 — REGNUM В настоящее время Россия консультируется с Германией по вопросу о новом контракте на транзит газа территорию Украины после 2024 года. Об этом 15 октября рассказал журналистам заместитель председателя правительства РФ Александр Новак в кулуарах «Российской энергетической недели» (РЭН).

Александр Новак Kremlin.ru

«Мы встречаемся с (Георгом Графом) Вальдерзее, с представителем ФРГ (по вопросам газового транзита через Украину). Как раз мы консультируемся относительно этой ситуации», — сказал он.

При этом вице-премьер РФ не стал давать комментарии на тему того, какие вопрос он обсуждал с Вальдерзее 14 октября в ходе встречи на полях РЭН.

«Я не думаю, что нужно выводить наши переговоры в публичную плоскость. У нас идут консультации», — уточнил Новак.

Отметим, подписанное в 2019 году соглашение между Россией и Украиной о поставках и транзите газа рассчитано до 2024 года и Киев настаивает на немедленном заключении нового контракта, считая это гарантией сохранения транзита.