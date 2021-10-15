Лондон, 15 октября, 2021, 13:30 — ИА Регнум. Стоимость алюминия в ходе торгов на Лондонской бирже металлов (LME) превысила $3200 за тонну. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 15 октября.

Алюминий

Это рекордные значения впервые с июля 2008 года.

По данным на 13:26 мск цена за тонну этого металла достигла $3213. Рост составил 3,06%.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября во время торгов на Лондонской бирже металлов (LME) цена алюминия впервые с июля 2008 года превысила $3 тыс. за тонну. В пике роста цена за тонну алюминия составляла $3014,5, а по состоянию на 10:30 мск установилась на отметке $3010 за тонну. Это на 1,5% больше цены при закрытии предыдущих торгов.