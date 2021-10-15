Элиста, 15 октября, 2021, 13:28 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки подтверждён один летальный исход среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 15 октября.

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В Калмыкии за весь период пандемии зарегистрировано 633 случая смерти среди пациентов с положительным результатом теста на коронавирус.

ИА REGNUM напоминает, что в Калмыкии эпидемическая ситуация оценивается как напряжённая. До 24 октября в регионе действует режим коронавирусных ограничений.