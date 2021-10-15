Ярославль, 15 октября, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Прибывший 15 октября в Ярославль временно исполняющий обязанности губернатора региона Михаил Евраев рассказал о том, чем займётся на новой должности в первую очередь. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Новый глава региона планирует детально разобраться в имеющихся проблемах. Особое внимание он хочет уделить ситуации с коронавирусом.

«Конечно, один из первоочередных вопросов — это ковид. Надо посмотреть что происходит. Ну и вообще в плане медицинской помощи надо посмотреть. Во всех смыслах важное очень направление. И там нужно решения принимать быстро, а во всём остальном, будем смотреть, разбираться», — заявил Михаил Евраев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 октября нового исполняющего обязанности губернатора представил полпред президента в ЦФО Игорь Щёголев.