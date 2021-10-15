Белгород, 15 октября, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Реестр декора, который украшает фасады зданий культуры, создадут в Белгородской области, сообщили ИА REGNUM 15 октября в пресс-службе правительства региона.

Марина Каширская ИА REGNUM Фасад

Решение принято на заседании архитектурно-градостроительного совета. Собрать данные об элементах украшений предстоит сотрудникам управления культуры совместно с коллегами из управления государственной охраны объектов культурного наследия.

«Я бы вообще запретил трогать мозаику в любом виде, потому что сейчас мы практически такого не делаем. Это ценность для любого здания. Нужно понять, что для нас является уникальным, и составить список», — пояснил губернатор Вячеслав Гладков.

Текущее состояние зданий обязательно следует учитывать при капитальном ремонте и при реконструкции, считает губернатор.