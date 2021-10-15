Элиста, 15 октября, 2021, 13:27 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки подтвердили 60 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб 15 октября. Для сравнения: днём ранее положительный результат теста получили 59 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В настоящее время в ковидных стационарах на лечении находятся более 400 пациентов с подтверждённым COVID-19. Режим самоизоляции соблюдают около 2,2 тыс. жителей Калмыкии.

С начала пандемии в Калмыкии положительный результат теста на кронавирус получили 31 396 человек. Выписаны с выздоровлением 29 713 носителя инфекции.