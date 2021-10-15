Москва, 15 октября 2021, 13:27 — REGNUM Россия заинтересована, чтобы русские школы создавались во всех союзных Москве странах. Об этом 15 октября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Лавров добавил, что в последнее время новое армянское руководство проявило интерес, чтобы такую же программу сделать для Армении.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр просвещения России Сергей Кравцов и министр образования и науки Киргизии Болотбек Купешев обсудили приоритетные направления сотрудничества в сфере образования и продвижения русского языка.
Стороны необходимость дальнейшего развития совместных проектов, направленных на повышение качества преподавания и уровня владения русским языком в школах Киргизии.