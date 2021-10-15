Москва, 15 октября, 2021, 13:27 — ИА Регнум. Россия заинтересована, чтобы русские школы создавались во всех союзных Москве странах. Об этом 15 октября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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«Создаются пять русских школ по полной программе обучения по нашей методологии в Таджикистане. Сейчас аналогичная программа готовится для Узбекистана», — сказал министр в ходе Всемирного конгресса российских соотечественников, проживающих за рубежом.

Лавров добавил, что в последнее время новое армянское руководство проявило интерес, чтобы такую же программу сделать для Армении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр просвещения России Сергей Кравцов и министр образования и науки Киргизии Болотбек Купешев обсудили приоритетные направления сотрудничества в сфере образования и продвижения русского языка.

Стороны подтвердили необходимость дальнейшего развития совместных проектов, направленных на повышение качества преподавания и уровня владения русским языком в школах Киргизии.