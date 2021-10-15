Москва, 15 октября, 2021, 13:44 — ИА Регнум. Саммит «Украина-ЕС» всегда сопровождался русофобскими заявлениями сторон, но при этом главным вопросом является выделение денег Украине. Об этом 15 октября корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

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«Совместные заявления всегда отмечаются резкой риторикой в адрес России и пафосными словами политической поддержки Украины. Так было, начиная с 2014 года, так это остаётся и сейчас. В этом смысле ничего не поменялось и не поменяется», — заявил политолог..

«Основное же практическое значение саммитов Украины и ЕС заключается в выделении Киеву денег. Европа напрямую финансирует Украину, чтобы режим элементарно не загнулся», — заявил эксперт.

Напомним, что Украина постоянно и многократно просила об оказании военной помощи у западных стран, в т.ч. у Германии. Министр иностранных дел Украины просил об этом ещё в 2019 году, получив твердый отказ от германской стороны.