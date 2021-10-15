Самара, 15 октября, 2021, 13:26 — ИА Регнум. Легковой автомобиль провалился в яму с водой в Самаре. Об этом 15 октября сообщили очевидцы в группе samara_chp_dtp_63rus одной из социальных сетей.

Procspb.ru Место прорыва трубы в Петербурге

«Провалился асфальт, скорее всего из-за прорыва трубы. Вода течёт по всей улице рекой. Это между Физкультурной и Красных Коммунаров», — сообщает пользователь, выложив в группу соответствующее фото.

Жители сообщают, что на этой улице только в прошлом году меняли трубы, а в этом году не раз вели ремонтные работы.

«Это не улица. Это аномалия какая-то. Трубы меняли в прошлом году почти по всей улице, в этом году копали не раз в разных местах… И вот опять очередной прорыв», — пишут жители.