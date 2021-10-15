Казань, 15 октября, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Жительница Казани, желая заработать на инвестициях, за несколько дней перевела мошенникам около 900 тыс. рублей. С заявлением 39-летняя потерпевшая обратилась в полицию, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Казани.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Женщина пояснила, что работает воспитателем в детском саду. В надежде дополнительного заработка она в интернете нашла сайт инвестиционной компании и оставила заявку. Через некоторое время ей перезвонил мужчина и представился официальным представителем организации. Он попросил перевести 11 тыс. рублей на абонентский номер для покупки долларов и пополнения баланса инвестиционного счета.

Некий Денис позвонил женщине 30 сентября и помог через приложение «Скайп» зарегистрироваться на платформе, а также открыть инвестиционный счет. Другой сотрудник позвонил вечером этого же дня и объяснил, как заходить на личную страницу. Женщина увидела в личном кабинете, что баланс счета составляет 150 долларов, именно такую сумму она ранее переводила на неизвестный счет.

Первые дивиденды потерпевшая получила 5 октября в размере 1451 рубля. Средства были зачислены на ее банковскую карту. Затем брокер предложил женщине оформить кредит в размере 1 млн рублей и пополнить счет. Воспитатель детсада через мобильное приложение подала заявку на кредит и в течение дня деньги поступили на ее счет. Часть суммы женщина направила на погашение ранее оформленного кредита. Остаток в размере 859 тыс. рублей перевела на указанный брокером счет.

Мужчина стал интересоваться возвратом страховой суммы полученного займа и только тогда женщина поняла, что разговаривает с мошенником. Потерпевшая обратилась в полицию. По словам заявительницы, сумма ущерба составила 870 тыс. рублей. Деньги были переведены с 29 сентября по 6 октября. Возбуждено уголовное дело.

ИА REGNUM напоминает, 64-летняя жительница Казани пыталась уберечь свои накопления и оформила на свое имя несколько кредитов.

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