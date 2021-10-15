Степанакерт, 15 октября, 2021, 13:24 — ИА Регнум. Всем раненым накануне в Нагорном Карабахе военнослужащим сделали успешные операции. Об этом 15 октября сообщил госминистр Арцаха Артак Бегларян в соцсети Facebook.

Novostink.ru Нагорный Карабах

«После обследования врачи уверяют, что состояние двух военнослужащих оценивается как тяжёлое. К счастью, жизни ни одного из них ничего не угрожает», — написал Бегларян.

Он сообщил, что раненые госпитализированы в военном госпитале и в Республиканском медицинском центре в Степанакерте. Бегларян вместе главой минздрава республики посетил их. Министр призвал не верить слухам и пообедал информировать общественность о состоянии здоровья раненых.

Напомним, 14 октября в минобороны Нагорного Карабаха сообщили об обстреле военнослужащих с азербайджанской стороны. Были ранены шесть человек. Руководство российских миротворцев было оповещено о происшествии. Баку заявил, что ВС Азербайджана не причастны к инциденту.