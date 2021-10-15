Москва, 15 октября, 2021, 13:21 — ИА Регнум. Британская теннисистка, действующая победительница Открытого чемпионата США (US Open) Эмма Радукану отказалась от участия в турнире «ВТБ Кубок Кремля». Об этом 15 октября сообщает пресс-служба турнира.

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«К сожалению, мне пришлось изменить турнирное расписание, и у меня не будет возможности сыграть в Москве в этом году», — сказала Радукану.

Также сообщается, что из-за травмы с турнира снялась швейцарская теннисистка Белинда Бенчич, занимающая 10-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).