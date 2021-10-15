Брюссель, 15 октября, 2021, 13:27 — ИА Регнум. В сентябре 2021 года реализация новых легковых машин в Европе составила 972 723 единицы. Об этом сообщает Европейская ассоциация автопроизводителей (АСЕА).

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Таким образом, в прошлом месяце в странах Европы было продано на 25,2% меньше новых легковых машин, чем в сентябре прошлого года. В ассоциации отметили, что продажи в сентябре текущего года стали худшими с 1995 года.

Спад продаж новых автомобилей в Европе фиксируется третий месяц подряд, что связано в первую очередь дефицитом электронных компонентов у производителей автомобилей.

С начала 2021 года по сентябрь включительно на европейском авторынке было реализовано 9 161 918 автомобилей — на 6,9% больше, чем год назад.

Напомним, в сентябре 2021 года Россия стала четвёртой среди европейских стран по количеству проданных новых машин.

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