Белград, 15 октября, 2021, 13:49 — ИА Регнум. Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич встретятся 25 ноября в Москве. Об этом сообщил 15 октября Sputnik. Serbia, ссылаясь на неофициальные источники.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Вучич

По сообщению портала, двое лидеров обсудят вопросы косовского урегулирования, цену на газ для Сербии и актуальный газовый кризис в Европе.

Напомним, что президент Сербии Александр Вучич последний раз встречался с президентом России Владимиром Путиным в июне 2020 года, во время своего визита в Москву по случаю 75-летия Победы над фашизмом во Второй мировой войне.

Ранее Вучич заявил, что он намерен просить Путина о том, чтобы Россия и впредь поставляла газ в Сербию по выгодной цене. В настоящее время Сербия получает газ по цене $270 за 1000 кубометров. Цена газа на бирже варьируется от $1000 до $2000.