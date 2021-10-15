Тюмень, 15 октября, 2021, 13:19 — ИА Регнум. В Тюменской области на Боровской птицефабрике в связи со вспышкой птичьего гриппа продукция цеха №3 — яйцо и птица — подлежит уничтожению путём сжигания. Об этом сообщает заместитель главы региона Владимир Чейметов 15 октября.

Charles Hutchins Птичий грипп?

Чейметов отметил, что на снабжении яйцом и мясом птицы предприятий торговли Тюменской области ситуация в цехе №3 Боровской птицефабрики не отразится. Так как на птицефабриках региона ежегодно производится 1,5 млрд яиц, и 70% продукции экспортируется в другие регионы страны. Дефицита не будет.

Заместитель губернатора Тюменской области напомнил, если в частных подворьях происходит падёж птицы, то жителям региона необходимо обратиться в управление сельского хозяйства либо в ветеринарные службы муниципалитетов. Специалисты незамедлительно приедут в подворье, чтобы взять образцы на исследование.