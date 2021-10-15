Ярославль, 15 октября, 2021, 13:18 — ИА Регнум. 15 октября полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев вручил награды чиновникам правительства Ярославской области из команды экс-губернатора Дмитрия Миронова. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Максим Авдеев

Награждение состоялось в ходе представления нового врио губернатора Михаила Евраева. Благодарность президента получили заместители председателя правительства области Роман Колесова и Максим Авдеев.

Интересно, что председатель правительства области Дмитрий Степаненко такой благодарности не получил.