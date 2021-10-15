Ростов-на-Дону, 15 октября, 2021, 13:17 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону гости кинотеатра «Дом кино» смогут оценить работы польских режиссёров. Кинокартины будут представлены в рамках программы 14-го фестиваля польских фильмов в России «Висла».

(сс) geralt Кинофестиваль

На суд зрителей до 20 октября представлены киноленты заслуженных и молодых режиссёров, лауреатов престижных фестивалей. В российском прокате эти фильмы вряд ли появиться когда-либо.

В частности, ростовчанам представлены блок короткометражных фильмов студии Мунка, семейный фильм «Недетская переделка 2», блок короткометражных фильмов студентов киношколы в Лодзи, фильм «Как можно дальше отсюда».